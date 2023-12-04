В Бельгии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Сообщается о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на птичьей ферме в северо-западной части страны. Отмечается, 95 птиц погибли, а свыше 20 тысяч пришлось уничтожить.

Фото: https://www.lodivalleynews.com/

Высокопатогенный "птичий грипп" - серотип вируса гриппа A. Вирус может вызвать заболевание, как у людей, так и у многих других видов животных. Это эндемический вирус в большинстве птичьих популяций. Один из его штаммов распространяется по всему миру после первого появления в Азии. Это вызывает эпидемию среди животных кроме человека, а затем и панзоотию (затронув животных множества видов на огромной территории), вызывая гибель десятков миллионов птиц.

Были случаи передачи заражения человека от птицы, но в дальнейшем вирус к другим людям не передавался.