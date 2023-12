В европейский и западных странах наступило "похмелье" от поставок оружия ВСУ, заявил австрийский полковник Вооружённых сил Маркус Райснер. Стало понятно, что его недостаточно и партнёры Украины должны идти "ва-банк".

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.