Полковник Райснер: "похмельному" Западу нужно идти ва-банк, иначе Киев проиграет

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В европейский и западных странах наступило "похмелье" от поставок оружия ВСУ, заявил австрийский полковник Вооружённых сил Маркус Райснер. Стало понятно, что его недостаточно и партнёры Украины должны идти "ва-банк".

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По словам полковника, сейчас исход конфликта для Украины решают ресурсы. И если Запад прекратит поддержку ВСУ — Киев проиграет.

"Украина может проиграть войну, если Запад не предоставит Украине необходимую поддержку, — заявил Райснер в интервью Tagesschau. — Нельзя вести войну на истощение на стороне, нужно идти ва-банк".

Как подчеркнул австрийский военный, сам блок Североатлантического альянса недвусмысленно намекает миру и Украине, что "бочка пустеет", и помогать вечно Киеву не выйдет.