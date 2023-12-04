В европейский и западных странах наступило "похмелье" от поставок оружия ВСУ, заявил австрийский полковник Вооружённых сил Маркус Райснер. Стало понятно, что его недостаточно и партнёры Украины должны идти "ва-банк".
По словам полковника, сейчас исход конфликта для Украины решают ресурсы. И если Запад прекратит поддержку ВСУ — Киев проиграет.
"Украина может проиграть войну, если Запад не предоставит Украине необходимую поддержку, — заявил Райснер в интервью Tagesschau. — Нельзя вести войну на истощение на стороне, нужно идти ва-банк".
Как подчеркнул австрийский военный, сам блок Североатлантического альянса недвусмысленно намекает миру и Украине, что "бочка пустеет", и помогать вечно Киеву не выйдет.
Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.