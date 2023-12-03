В США встревожены гонениями на Украинскую православную церковь (УПЦ). Правительство США и Организация Объединённых Наций призывают правительство Украины сдержать себя и прекратить притеснение верующих в стране.
Эти призывы стали результатом событий, произошедших утром 30 ноября в Свято-Николаевском соборе УПЦ в городе Кременец, в Тернопольской области. Полиция пришла в храм и приказала девушкам-студенткам местного регентского училища покинуть помещение немедленно.
Никаких объяснений не было предоставлено. Один из полицейских просто сказал, что "они выполняют приказ, который получили". Через некоторое время приехал автобус, который перевез студенток в общежитие одного из местных учебных заведений, пишет РИА Новости.
"Подавляющее большинство девушек находится в шоковом состоянии. На основании чего их отводят к автобусу, никаких объяснений полиция не предоставила", — говорится в официальном сообщении на сайте УПЦ.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.