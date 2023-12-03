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Власти США обеспокоены гонениями на каноническую Украинскую православную церковь

Мир

В США встревожены гонениями на Украинскую православную церковь (УПЦ). Правительство США и Организация Объединённых Наций призывают правительство Украины сдержать себя и прекратить притеснение верующих в стране.

Власти США обеспокоены гонениями на каноническую Украинскую православную церковь
Фото: официальный сайт Украинской Православной Церкви

Эти призывы стали результатом событий, произошедших утром 30 ноября в Свято-Николаевском соборе УПЦ в городе Кременец, в Тернопольской области. Полиция пришла в храм и приказала девушкам-студенткам местного регентского училища покинуть помещение немедленно.

Никаких объяснений не было предоставлено. Один из полицейских просто сказал, что "они выполняют приказ, который получили". Через некоторое время приехал автобус, который перевез студенток в общежитие одного из местных учебных заведений, пишет РИА Новости.

"Подавляющее большинство девушек находится в шоковом состоянии. На основании чего их отводят к автобусу, никаких объяснений полиция не предоставила", — говорится в официальном сообщении на сайте УПЦ.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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