Патриарх Кирилл призвал поддержать УПЦ из-за гонений: все возможные меры

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мировые церкви воспрепятствовать нарушению прав верующих Украины. Он подчеркнул, что у УПЦ нет эффективной юридической защиты от нападок киевского режима.

Фото: kremlin.ru

Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать нарушению прав верующих Украины.

"Прошу вас принять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской православной церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой вами организации", — говорится в обращении Патриарха.

Он подчеркнул, что кроме того, необходимо отправить специальные миссии для установления фактов нарушения прав украинских православных верующих и подчеркнул, что многим гражданам страны необходима юридическая защита в условиях угрозы жизни.