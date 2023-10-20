Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мировые церкви воспрепятствовать нарушению прав верующих Украины. Он подчеркнул, что у УПЦ нет эффективной юридической защиты от нападок киевского режима.
Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать нарушению прав верующих Украины.
"Прошу вас принять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской православной церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой вами организации", — говорится в обращении Патриарха.
Он подчеркнул, что кроме того, необходимо отправить специальные миссии для установления фактов нарушения прав украинских православных верующих и подчеркнул, что многим гражданам страны необходима юридическая защита в условиях угрозы жизни.
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