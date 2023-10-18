Патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие в РФ создавалось под покровом Серафима Саровского

0:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Патриарх Кирилл объяснил, что помогло России остаться свободной и независимой.

Фото: Телеграм-канал патриарха Кирилла

Глава Русской Православной Церкви высказался о пользе России от ядерного оружия.

"Благодаря ядерному оружию, которое создавалось "под покровом преподобного Серафима Саровского", Россия осталась свободной и независимой", — цитирует слова патриарха Кирилла РИА Новости.

Ранее сообщалось, что лишённый сана протодиакон Андрей Кураев рассказал о причинах отъезда из России.

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