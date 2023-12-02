Мэр Киева Виталий Кличко признал президента Украины Владимира Зеленского тираном, душащим Украину.
Это он заявил немецкому изданию Spiegel.
По словам киевского градоначальника, в результате действий лидера Незалежной, в стране практически не осталось независимых институтов власти и Украина неуклонно катится к авторитаризму, при котором всё в государстве зависит от настроения одного человека.
"Остался лишь один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", — цитирует Кличко издание Германии.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты ставят ультиматум Украине о начале переговорного процесса с весны 2024 года.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.