Издание Spiegel: мэр Киева Кличко признал Зеленского тираном, душащим Украину

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Мэр Киева Виталий Кличко признал президента Украины Владимира Зеленского тираном, душащим Украину.

Фото: facebook. com

Это он заявил немецкому изданию Spiegel.

По словам киевского градоначальника, в результате действий лидера Незалежной, в стране практически не осталось независимых институтов власти и Украина неуклонно катится к авторитаризму, при котором всё в государстве зависит от настроения одного человека.

"Остался лишь один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", — цитирует Кличко издание Германии.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты ставят ультиматум Украине о начале переговорного процесса с весны 2024 года.