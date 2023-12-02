Экс-разведчик США Риттер: слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО безумны

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То, что сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг по поводу членства Украины в блоке — безумно. Таким мнением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: Openverse by Håkan Dahlström is licensed under CC BY 2.0

Офицер уверен, что вступить в НАТО Украина никак не может. к тому же Москва не допустит такого развития событий.

"Столтебнерг может придумать любое безумие. Но Россия не позволит этому случиться", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.

Принять Украину в Альянс всё равно не смогут из-за разрухи её экономики и вооружённых сил.

Столтенберг прав только в одном — Россия действительно имеет ощутимое превосходство в оборонной сфере, добавил Риттер. И этим она выгодно отличается от НАТО, которому не удалось выполнить то. что он обещал Киеву.