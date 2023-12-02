То, что сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг по поводу членства Украины в блоке — безумно. Таким мнением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Офицер уверен, что вступить в НАТО Украина никак не может. к тому же Москва не допустит такого развития событий.
"Столтебнерг может придумать любое безумие. Но Россия не позволит этому случиться", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.
Принять Украину в Альянс всё равно не смогут из-за разрухи её экономики и вооружённых сил.
Столтенберг прав только в одном — Россия действительно имеет ощутимое превосходство в оборонной сфере, добавил Риттер. И этим она выгодно отличается от НАТО, которому не удалось выполнить то. что он обещал Киеву.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.