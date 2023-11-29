Экс-разведчик США Риттер: США придётся признать ядерное превосходство России

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтону не победить Россию в гонке ядерных вооружений и придётся признать превосходство Москвы в этом вопросе, заявил бывший военный разведчик США Скотт Риттер.

Фото: mil.ru

По его словам, для Вашингтона бессмысленно вступать в гонку вооружений, зная, что выиграть не получится. Как уточнил Риттер, российские комплексы "Ярс", ракеты и ядерные подводные лодки дадут фору любому оппоненту.

"Провалы устаревших средств стратегического ядерного сдерживания США и Великобритании резко контрастируют с серией успешных испытаний, проведённых российскими коллегами", — пояснил Риттер для Consortium News.