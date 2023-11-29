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Экс-разведчик США Риттер: США придётся признать ядерное превосходство России

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Мир

Вашингтону не победить Россию в гонке ядерных вооружений и придётся признать превосходство Москвы в этом вопросе, заявил бывший военный разведчик США Скотт Риттер.

Экс-разведчик США Риттер: США придётся признать ядерное превосходство России
Фото: mil.ru

По его словам, для Вашингтона бессмысленно вступать в гонку вооружений, зная, что выиграть не получится. Как уточнил Риттер, российские комплексы "Ярс", ракеты и ядерные подводные лодки дадут фору любому оппоненту.

"Провалы устаревших средств стратегического ядерного сдерживания США и Великобритании резко контрастируют с серией успешных испытаний, проведённых российскими коллегами", — пояснил Риттер для Consortium News.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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