Вашингтону не победить Россию в гонке ядерных вооружений и придётся признать превосходство Москвы в этом вопросе, заявил бывший военный разведчик США Скотт Риттер.
По его словам, для Вашингтона бессмысленно вступать в гонку вооружений, зная, что выиграть не получится. Как уточнил Риттер, российские комплексы "Ярс", ракеты и ядерные подводные лодки дадут фору любому оппоненту.
"Провалы устаревших средств стратегического ядерного сдерживания США и Великобритании резко контрастируют с серией успешных испытаний, проведённых российскими коллегами", — пояснил Риттер для Consortium News.
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