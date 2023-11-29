На Западе всё больше склоняются к возможности переговоров с Россией по Украине, заявила французский обозреватель Катрин Жантиль де Канкод. По её словам, дипломатическое урегулирование конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным для США больше не табу.
Как подчеркнула аналитик, рано или поздно Запад устанет от происходящего и решиться на переговоры с Путиным.
"Эта "красная линия"… Мы перешли через неё. Сегодня мы чувствуем, что это уже не табу и что, возможно, мы снова сможем вести диалог с Владимиром Путиным", — заявила обозреватель новостного канала LCI.
По её мнению, переговоры наступят тогда, когда Запад будет готов к диалогу, а не требованиям. Кроме того, союзники Украины должны осознать всю экономическую затратность на конфликт.
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