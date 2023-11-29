LCI: разговор с Путиным по Украине для США больше не табу — "Мы перешли красные линии"

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

На Западе всё больше склоняются к возможности переговоров с Россией по Украине, заявила французский обозреватель Катрин Жантиль де Канкод. По её словам, дипломатическое урегулирование конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным для США больше не табу.

Фото: kremlin.ru

Как подчеркнула аналитик, рано или поздно Запад устанет от происходящего и решиться на переговоры с Путиным.

"Эта "красная линия"… Мы перешли через неё. Сегодня мы чувствуем, что это уже не табу и что, возможно, мы снова сможем вести диалог с Владимиром Путиным", — заявила обозреватель новостного канала LCI.

По её мнению, переговоры наступят тогда, когда Запад будет готов к диалогу, а не требованиям. Кроме того, союзники Украины должны осознать всю экономическую затратность на конфликт.