Полковник Матвийчук считает переговоры России и Украины невозможными из-за США

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Российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает невозможными переговоры между РФ и Украиной по одной причине. По его словам, в ближайшее время они не кажутся возможными из-за изменившейся позиции США.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

В разговоре с порталом Lenta.ru Матвийчук напомнил, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) ещё остаются запасы оружия. При этом вероятно и наращивание поставок.

"По логике, сокращение поставок оружия Украине должно было мотивировать к началу переговоров. Но в реальности этого не будет, потому что Украина не принимает решений без согласования с Вашингтоном", — объяснил свою точку зрения эксперт.

Таким образом, несмотря на то, что несколько месяцев назад поступали заявления о возможном мирного урегулировании украинского конфликта, сейчас, по его мнению, этого нет, так как позиция поменялась.

В заключение Матвийчук заметил, что сейчас на Западе предпринимают попытки затормозить или остановить наступление российской армии, а после нарастить поставки оружия Киеву. Однако пока что у ВСУ наблюдается проблема в людских ресурсах, и, если они её не решат, в зоне спецоперации появится больше иностранных наёмников.