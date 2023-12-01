Российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает невозможными переговоры между РФ и Украиной по одной причине. По его словам, в ближайшее время они не кажутся возможными из-за изменившейся позиции США.
В разговоре с порталом Lenta.ru Матвийчук напомнил, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) ещё остаются запасы оружия. При этом вероятно и наращивание поставок.
"По логике, сокращение поставок оружия Украине должно было мотивировать к началу переговоров. Но в реальности этого не будет, потому что Украина не принимает решений без согласования с Вашингтоном", — объяснил свою точку зрения эксперт.
Таким образом, несмотря на то, что несколько месяцев назад поступали заявления о возможном мирного урегулировании украинского конфликта, сейчас, по его мнению, этого нет, так как позиция поменялась.
В заключение Матвийчук заметил, что сейчас на Западе предпринимают попытки затормозить или остановить наступление российской армии, а после нарастить поставки оружия Киеву. Однако пока что у ВСУ наблюдается проблема в людских ресурсах, и, если они её не решат, в зоне спецоперации появится больше иностранных наёмников.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.