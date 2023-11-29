Рогов: ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛНР и ДНР за неуплату интернета

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Украинские спецслужбы и ВСУ лишились связи через спутниковую систему Starlink в ЛДНР и Харьковской области.

Фото: https://www.pxfuel.com/

Об этом в среду, 29 ноября, в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.

"Боевики ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛДНР и Харьковской областью. Starlink Илона Маска отключил интернет из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией", — заявил Рогов.

Рогов утверждает, что в районе города Днепра интернет работает очень медленно, а в Херсонской и Николаевской областях связь часто пропадает, вызывая проблемы у пользователей.

"Для боевиков ВСУ пришло время платить по счетам", — резонно заметил Владимир Рогов.