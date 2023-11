Your browser does not support the audio element.

Поддержка действий Джо Байдена независимыми избирателями упала до 27%, пишет во вторник The New York Post со ссылкой на результаты соцопроса Gallup.

Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала