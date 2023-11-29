Поддержка действий Джо Байдена независимыми избирателями упала до 27%, пишет во вторник The New York Post со ссылкой на результаты соцопроса Gallup.
Ноябрьский рейтинг президента США на восемь пунктов меньше, чем в прошлом месяце. Его снижению способствовали несогласие американцев с экономической политикой нынешнего главы Белого дома, недовольство его подходом к конфликту на Ближнем Востоке и сомнения по поводу преклонного возраста 81-летнего политика.
Ранее Yahoo News обнародовал результаты опроса, по которым только 22% респондентов считают Байдена компетентным, а 69% обеспокоены его здоровьем и остротой ума.
Независимыми избирателями, то есть не отдающими предпочтения ни одной из политических партий, признали себя 49% из 1013 опрошенных по телефону американцев.
"До президентских выборов осталось менее года, а Байден продолжает получать прохладные оценки со стороны американской общественности", — прокомментировала проводившая исследование компания.
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