Экс-глава израильской спецслужбы: страны Прибалтики перестанут существовать в ближайшие десятилетия

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Страны Прибалтики перестанут существовать в ближайшее десятилетие.

Фото: Openverse by Mr.TinDC is licensed under CC BY 2.0

Об этом сообщил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

По его словам, Латвия, Литва и Эстония стремительно вымирают и не способны существовать без внешних вливаний. К ним относились хорошо только во времена СССР, где республики развивались.

"Будущее прибалтийских стран, в первую очередь, Литвы, Латвии и Эстонии уже в их прошлом. Вряд ли через 50 лет там будут латыши или эстонцы. Они просто исчезают, оставляют свою страну, они оставили свою страну, обескровили её, они растекаются по миру", — отмечает эксперт.

Эти квазигосударства неспособны к независимому существованию. Теперь их покупают по дешёвке, чтобы использовать против РФ, подчеркнул Кедми.

Никого в мире не интересуют их интересы, а значит эти страны просто исчезнут, подытожил обозреватель.