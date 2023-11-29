Страны Прибалтики перестанут существовать в ближайшее десятилетие.
Об этом сообщил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
По его словам, Латвия, Литва и Эстония стремительно вымирают и не способны существовать без внешних вливаний. К ним относились хорошо только во времена СССР, где республики развивались.
"Будущее прибалтийских стран, в первую очередь, Литвы, Латвии и Эстонии уже в их прошлом. Вряд ли через 50 лет там будут латыши или эстонцы. Они просто исчезают, оставляют свою страну, они оставили свою страну, обескровили её, они растекаются по миру", — отмечает эксперт.
Эти квазигосударства неспособны к независимому существованию. Теперь их покупают по дешёвке, чтобы использовать против РФ, подчеркнул Кедми.
Никого в мире не интересуют их интересы, а значит эти страны просто исчезнут, подытожил обозреватель.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.