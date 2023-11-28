В Варшаве активисты заявили, что Львов должен вернуться в состав Польши

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В Интернете разгорается новый скандал на фоне проблем между Польшей и Украиной.

Фото: Телеграм Политика страны

После протестов на границе с бандеровскими лозунгами "Слава Украине! Смерть ляхам!" радикальные политики в Варшаве вытащили на свет львовский вопрос.

Ультраконсервативная активистка Кая Годек предлагает вернуть Львов в состав Польши, написав об этом в соцсети, после чего глава Бюро нацбезопасности Яцек Севера обвинил её в посягательстве на территориальную целостность другого государства.

Но она считает, что правительство Польши поступает неправильно, упрекая её, когда "мэр Львова, поклоняющийся Бандере, ругает поляков". Официальной Варшаве пора начать отстаивать свои интересы, а не другой страны.