В Интернете разгорается новый скандал на фоне проблем между Польшей и Украиной.
После протестов на границе с бандеровскими лозунгами "Слава Украине! Смерть ляхам!" радикальные политики в Варшаве вытащили на свет львовский вопрос.
Ультраконсервативная активистка Кая Годек предлагает вернуть Львов в состав Польши, написав об этом в соцсети, после чего глава Бюро нацбезопасности Яцек Севера обвинил её в посягательстве на территориальную целостность другого государства.
Но она считает, что правительство Польши поступает неправильно, упрекая её, когда "мэр Львова, поклоняющийся Бандере, ругает поляков". Официальной Варшаве пора начать отстаивать свои интересы, а не другой страны.
"Вы написали то, что думают многие поляки, но боятся сказать вслух", — в целом так прокомментировали её пост пользователи Сети.
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