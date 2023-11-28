На Украине, грозившей сбросить армию Россию в Азовское море и захватить Крым, начали раздувать панику с подачи Запада.
СМИ западных хозяев Киева ещё два месяца назад убеждали всех в поражении Кремля. И вдруг они заговорили, что Украина проиграла, а Москва выиграла.
Страшась усилившейся России и видя, что на следующий год армия Российской Федерации займёт большую часть выдохшейся Украины, западные СМИ начали говорить правду.
Однако русских при этом хотят убедить, что сухопутный коридор в Крым — это величайшая победа, и теперь необходимо заморозить конфликт этаким "Минск-3".
Агрессивные политики-англосаксы поверили своей пропаганде, потому что в это очень хотелось верить. Но после провала контрнаступа и решимости российской армии разгромить Украину, как минимум, вернув себе Новороссию, Запад и его "шестёрки" в Киеве быстро сменили "пластинку".
Среди главных "бенефициаров победоносной войны" Киева над Москвой выступал всегда таблоид из Германии Bild. И вдруг 24 ноября газета пишет, ссылаясь на источники в правительстве Германии:
"Зеленский должен сам прийти к пониманию, что дальше так продолжаться не может. Он должен по собственной воле обратиться к нации и объяснить, что нужно вести переговоры".
Выходит, суть в следующем: ФРГ и Штаты хотят, чтобы администрация Зеленского осознала, что продолжение войны теряет всякий смысл. Они предлагают некий план "Б" — замороженный конфликт без соглашения между сторонами. Тогда нынешняя линия соприкосновения будет новой границей между Российской Федерации и Незалежной.
"Это как Минск, только без Минска", — подытожило немецкое издание.
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