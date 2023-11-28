В Италии спасатели помогли пенсионерке, которая оказалась запертой в кинотеатре

Вечером минувшей пятницы 68-летняя итальянка оказалась в затруднительном положении после того, как заснула во время просмотра новой драмы "Сто воскресений" в местном кинотеатре.

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Проснувшись в темноте после завершения сеанса, она обнаружила, что зал закрыт на ночь. Сотрудники и владелец кинотеатра, не заметив ее, закрыли зал, оставив пожилую женщину запертой, сообщают РИА Новости.

Итальянка, осознав ситуацию, позвонила в пожарную службу, но благодаря оперативным действиям хозяина кинотеатра взламывать двери не потребовалось.

На помощь пришли итальянские спасатели и карабинеры, которые вызвали хозяина кинотеатра. Заведующий учреждением приехал и освободил женщину, извинившись перед ней и заверив, что обычно тщательно проверяет все помещения перед закрытием.