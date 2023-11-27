Депутаты Рады будут лично упрашивать конгрессменов США продолжать помощь Киеву

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Депутаты Верховной Рады специально поедут в США, чтобы лично просить американских конгрессменов не прекращать финансирование Киева. Такой информацией поделился депутат Рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Гончаренко сообщил, что все депутаты Рады, которые в состоянии изъясниться на английском, лично поедут в США. При этом они разделятся: часть посетит Вашингтон, а остальные отправятся в турне по американским штатам для встреч с их конгрессменами и личных бесед на тему поддержки Украины.

Опрошенные журналистами члены партии "Слуга народа" подтвердили эти намерения.

Ранее журналисты Wall Street Journal спрогнозировали ухудшение положения ВСУ на поле боя в зимний период, отметив, что это является предметом для беспокойства у должностных лиц ЕС.