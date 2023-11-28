В России будет увеличено число атомных подводных лодок из семейства "Ясень"

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На данный момент их 9, однако предполагается, что в ближайшее время их число увеличится на 3, сообщает argumenti.ru.

Фото: "Russian submarine in Sevastopol (2005-08-040)" by Argenberg is licensed under CC BY 2.0.

Первая подлодка будет заложена уже в конце 2023 года на месте, где ранее находилась атомная подводная лодка (АПЛ) "Архангельск". После завершения испытаний "Перми" и "Ульяновска" на их местах также начнется строительство новых подводных лодок.

Эксперты считают, что затем начнется строительство новых проектов подводных лодок "Хаски" и "Лайка". Это считается положительной тенденцией, поскольку России необходимо увеличить свой подводный флот. Не все подлодки одновременно находятся на боевом дежурстве, поэтому наличие дополнительных подводных лодок позволяет одной группе выполнять задачи, в то время как другая подготавливается к новым миссиям.

Чтобы эффективно выполнять операции в отдаленных районах от берега, необходимы подводные лодки без ограничений, характерных для дизель-электрических. Именно поэтому планируется увеличить количество лодок проекта "Ясень". Разработка этих подводных лодок началась в Санкт-Петербурге в конце 70-х годов, после чего было построено несколько подлодок, оснащенных ракетами "Оникс".

В 90-х годах работа была приостановлена, но в 2000-х возобновлена. Первая лодка новой серии была спущена на воду в 2010 году. С тех пор они постоянно модернизируются, и уже в 2009 году началась работа над улучшенной версией "Ясень-М". Боевая часть лодок оснащена современной техникой, поэтому сейчас основное внимание уделяется улучшению систем разведки для повышения эффективности патрулирования.