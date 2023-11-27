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В Индонезии активизировался вулкан Анак-Кракатау

1:36
Мир

Извержение вулкана Анак Кракатау в Индонезии в Зондском проливе вызвало тревогу властей, которые объявили третий уровень опасности. По сообщению министерства энергетики и минеральных ресурсов страны, зафиксировано уже пять извержений, при последнем из которых вулканический пепел был выброшен на высоту до двух километров над вершиной горы.

В Индонезии активизировался вулкан Анак-Кракатау
Фото: openverse by dmsumon is licensed under CC BY 2.0

"Мы устанавливаем опасность горы Анак Кракатау на уровне III (уровень тревоги) с рекомендацией населению не приближаться к центру извержения на пять километров", - заявил глава рабочей группы по вулканам министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Ахмад Басуки. Его слова приводит портал CNBC Indonesia.

Специалисты продолжают тщательно отслеживать ситуацию. Важно упомянуть, что вулкан получил своё название "Анак-Кракатау", что переводится как "дитя Кракатау". Ранее этим же местом занимался вулкан Кракатау, но он был разрушен в результате извержения в 1883 году, катастрофа, при которой погибло 35 тысяч человек. В 1927-1930 годах на его месте возник вулкан Анак-Кракатау, который извергался ранее в 2023 году. Последнее крупное извержение произошло в 2018 году, приведя к возникновению цунами и унесшими жизни 429 человек.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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