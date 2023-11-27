Извержение вулкана Анак Кракатау в Индонезии в Зондском проливе вызвало тревогу властей, которые объявили третий уровень опасности. По сообщению министерства энергетики и минеральных ресурсов страны, зафиксировано уже пять извержений, при последнем из которых вулканический пепел был выброшен на высоту до двух километров над вершиной горы.
"Мы устанавливаем опасность горы Анак Кракатау на уровне III (уровень тревоги) с рекомендацией населению не приближаться к центру извержения на пять километров", - заявил глава рабочей группы по вулканам министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Ахмад Басуки. Его слова приводит портал CNBC Indonesia.
Специалисты продолжают тщательно отслеживать ситуацию. Важно упомянуть, что вулкан получил своё название "Анак-Кракатау", что переводится как "дитя Кракатау". Ранее этим же местом занимался вулкан Кракатау, но он был разрушен в результате извержения в 1883 году, катастрофа, при которой погибло 35 тысяч человек. В 1927-1930 годах на его месте возник вулкан Анак-Кракатау, который извергался ранее в 2023 году. Последнее крупное извержение произошло в 2018 году, приведя к возникновению цунами и унесшими жизни 429 человек.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.