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Британский военный: все страны, кроме США, уже отдали Украине все, что могли

Мир

Бывший офицер британской армии Глен Грант утверждает, что все западные союзники Украины, за исключением США, уже передали свои военные резервы Киеву.

Британский военный: все страны, кроме США, уже отдали Украине все, что могли
Фото: Openverse by Benjamín Núñez González is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Все страны, кроме Соединенных Штатов, уже отдали всё, что смогли. Латвия высушила свои арсеналы. То же самое сделали Эстония и Чехия. Польша предоставила значительное количество военного оборудования и в настоящее время ожидает новых поступлений", — отметил Грант в интервью для украинского телеканала "Еспресо".

По мнению Гранта, у США все еще есть значительные запасы вооружений, но по определенным причинам они не торопятся передавать их в Киев. Среди возможных причин Грант выделяет подготовку к возможному конфликту с Китаем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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