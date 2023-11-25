Британский военный: все страны, кроме США, уже отдали Украине все, что могли

Бывший офицер британской армии Глен Грант утверждает, что все западные союзники Украины, за исключением США, уже передали свои военные резервы Киеву.

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"Все страны, кроме Соединенных Штатов, уже отдали всё, что смогли. Латвия высушила свои арсеналы. То же самое сделали Эстония и Чехия. Польша предоставила значительное количество военного оборудования и в настоящее время ожидает новых поступлений", — отметил Грант в интервью для украинского телеканала "Еспресо".

По мнению Гранта, у США все еще есть значительные запасы вооружений, но по определенным причинам они не торопятся передавать их в Киев. Среди возможных причин Грант выделяет подготовку к возможному конфликту с Китаем.