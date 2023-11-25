Массово болеют дети: что известно о вспышке нетипичной пневмонии в Китае

В Китае наблюдается массовое заболевание среди детей: больницы переполнены, малыши лежат на капельницах. Вопрос заключается в том, является ли это новым вирусом, атакующим детей, или это лишь усиление осенних проявлений уже известных болезней.
По данным СМИ, система здравоохранения Китая не в силах справиться с наплывом больных. В большинстве случаев детей поражает атипичная микоплазменная пневмония. Симптомы болезни включают высокую температуру, трудную для снижения, и выраженную слабость. На пресс-конференции китайские эксперты уточнили, что микоплазменная пневмония выявляется у 40,34% детей и у 5,59% взрослых.
Рост заболеваемости атипичной пневмонией у детей в Китае охватывает множество регионов, свидетельствуя о масштабном распространении. Особое беспокойство у экспертов вызывает значительный рост устойчивости Mycoplasma pneumonia к антибиотикам.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.