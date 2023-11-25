Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский может не выжить до конца конфликта

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Президент Украины Владимир Зеленский может не выжить до конца срока на своём посту, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. Как предположил Макгрегор, у лидера Незалежной точно есть несколько "путей отхода".

Фото: https://t.me/stranaua

Однако по мнению Макгрегора, ни деньги, ни власть и связи не помогут Зеленскому удержаться на посту.

"Песенка Зеленского спета, он скажет всё, что сможет, чтобы продержаться до самого горького конца. Он может не выжить на своём посту", — заявил Макгрегор на своей странице в Сети.

Он подчеркнул, что конфликт уже окончен, и Зеленский находится в трудном положении.