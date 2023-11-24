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Финская сторона сомневается в случайном повреждении газопровода Balticconnector

1:05
Мир

В ночь на 8 октября была остановлена работа газопровода Balticconnector. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отметил, что газопровод не работает из-за возможной утечки.

Финская сторона сомневается в случайном повреждении газопровода Balticconnector
Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Финская полиция 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга, многократные попытки установить связь с экипажем остались безуспешными.

"Возможно, но маловероятно, что судно в течение восьми часов может (непреднамеренно) повредить два кабеля связи и газопровод", - заявила Валтонен.

Газопровод Balticconnector проложен по дну Финского залива и имеет длину около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, соединяющие газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был введён в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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