Марочко рассказал о зимних потерях в ВСУ

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Отставной полковник уточнил, что при анамнезе бойцы ВСУ жалуются врачам на некачественную и холодную форму, тяжелые условия несения службы и на отсутствие ротации. Украинцы несут службу в сырых окопах и отсутствие отопительных приборов, также они жалуются на недостаток топлива.

Фото: The Daily Beast

"В лечебные заведения Чугуева и Харькова с окрестностей Купянска начали поступать украинские военнослужащие с тяжелыми формами ОРЗ и других заболеваний, связанных с переохлаждением. Также появились первые пациенты с обморожением конечностей", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

23 ноября в оборонном ведомстве РФ сообщали, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила атаку украинской штурмовой группы у Ольшаны в Харьковской области. В ходе боевых действий было уничтожено до 50 военных ВСУ и 10 единиц техники противника. Кроме того, были поражены подразделения 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области.