Главком ВСУ Залужный назвал ситуацию на фронте для Киева затруднительной

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Для украинской армии обстановка на линии боевого соприкосновения с ВС России затруднена, но остается контролируемой, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Такую информацию украинский главком обнародовал на заседании контактной группы по военному содействию Украине (формат "Рамштайн").

Также Залужный доложил западным спонсорам, что руководимые им войска продолжают вести оборонительные и наступательные операции, сообщает РИА Новости.

"Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируема", — написал в ТГ-канале Залужный.

Ранее в окружении украинского президента Зеленского заявляли, что Залужный не должен рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте, особенно, если сообщается о неудачах и затруднениях