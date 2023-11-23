Для украинской армии обстановка на линии боевого соприкосновения с ВС России затруднена, но остается контролируемой, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале.
Такую информацию украинский главком обнародовал на заседании контактной группы по военному содействию Украине (формат "Рамштайн").
Также Залужный доложил западным спонсорам, что руководимые им войска продолжают вести оборонительные и наступательные операции, сообщает РИА Новости.
"Подробно проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте затруднена, однако контролируема", — написал в ТГ-канале Залужный.
Ранее в окружении украинского президента Зеленского заявляли, что Залужный не должен рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте, особенно, если сообщается о неудачах и затруднениях
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