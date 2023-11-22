War in the Rocks: превосходство России в 2024 году превратится в ещё большее преимущество в 2025

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Россия значительно превосходит Украину в технологиях и оружии, заявил аналитик Майкл Кофман. По его словам, российское преимущество над врагами будет только расти.

Фото: t.me/wargonzo

Так, по словам Кофмана, украинские боевики уже не могут продвигаться днём из-за современных российских FPV-дронов. Как подчеркнул аналитик, при свете вылазки ВСУ сравни самоубийству.

"Попытка добраться до линии боевого соприкосновения на технике в дневное время — это почти самоубийство", — заявил аналитик в эфире War on the Rocks.

Кроме прочего, аналитик подчеркнул, что российская сторона ударными темпами преумножает вооружение, и разрабатывает новые образцы, которых нет у ВСУ.

"У России материальное преимущество. Превосходство России в 2024 году превратится в ещё большее превосходство России в 2025 году", — резюмировал Кофман.