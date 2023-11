Your browser does not support the audio element.

В ВСУ сложилась критическая ситуация с боеприпасами из-за ближневосточного конфликта, заявил командующих в 21-й бригаде украинских войск. По его словам, Киев надеется на скорое завершение боёв в секторе Газа.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0