В ВСУ сложилась критическая ситуация с боеприпасами из-за ближневосточного конфликта, заявил командующих в 21-й бригаде украинских войск. По его словам, Киев надеется на скорое завершение боёв в секторе Газа.
По его словам, Израиль изрядно "оттянул" западной помощи у ВСУ, и ситуация сложилась критическая.
"У нас критическая ситуация, потому что мы не получаем достаточно боеприпасов… Нам крайне нужны артиллерийские снаряды, взрывчатые вещества, противотанковое оружие и мины", — посетовал командующий бригады Times.
По словам боевиков ВСУ, у них в распоряжении БТР Bulldog 1960-х годов, с которыми просто "нельзя идти в наступление" из-за технического состояния. На фоне упадка боевого духа в войсках участились случаи дезертирства, резюмировали респонденты.
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