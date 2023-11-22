Times: в ВСУ уповают на скорое завершение конфликта в Газе

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В ВСУ сложилась критическая ситуация с боеприпасами из-за ближневосточного конфликта, заявил командующих в 21-й бригаде украинских войск. По его словам, Киев надеется на скорое завершение боёв в секторе Газа.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

По его словам, Израиль изрядно "оттянул" западной помощи у ВСУ, и ситуация сложилась критическая.

"У нас критическая ситуация, потому что мы не получаем достаточно боеприпасов… Нам крайне нужны артиллерийские снаряды, взрывчатые вещества, противотанковое оружие и мины", — посетовал командующий бригады Times.

По словам боевиков ВСУ, у них в распоряжении БТР Bulldog 1960-х годов, с которыми просто "нельзя идти в наступление" из-за технического состояния. На фоне упадка боевого духа в войсках участились случаи дезертирства, резюмировали респонденты.