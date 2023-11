Your browser does not support the audio element.

Киев из-за провала на фронте может потребовать от НАТО вмешательства на новом уровне, заявил старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн. По его мнению, ситуация для Киева ещё далека от "пата".

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.