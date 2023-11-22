Киев из-за провала на фронте может потребовать от НАТО вмешательства на новом уровне, заявил старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн. По его мнению, ситуация для Киева ещё далека от "пата".
Как подчеркнул Блэкберн, ситуацию на фронте не стоит оценивать по занятым территориям той или иной стороной, более насущный вопрос — люди и ресурсы.
"Ситуация далека от патовой. На самом деле, чтобы достичь пата и избежать поражения Украины, может потребовать вмешательство НАТО на новом уровне", — написал старший научный сотрудник в статье для National Interest.
На каком именно "ином уровне" может вмешаться Североатлантический альянс, Блэкберн не уточнил.
Изучив чаты в соцсетях, где молодые арабы делятся секретами, как пересечь российско-финскую границу, издание "Фонтанка" выяснила схему, как беженцы попадают в Северную Европу.