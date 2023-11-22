National Interest: Киев может потребовать от НАТО вмешательства в конфликт на новом уровне

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Киев из-за провала на фронте может потребовать от НАТО вмешательства на новом уровне, заявил старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн. По его мнению, ситуация для Киева ещё далека от "пата".

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

Как подчеркнул Блэкберн, ситуацию на фронте не стоит оценивать по занятым территориям той или иной стороной, более насущный вопрос — люди и ресурсы.

"Ситуация далека от патовой. На самом деле, чтобы достичь пата и избежать поражения Украины, может потребовать вмешательство НАТО на новом уровне", — написал старший научный сотрудник в статье для National Interest.

На каком именно "ином уровне" может вмешаться Североатлантический альянс, Блэкберн не уточнил.