Fox News: Зеленский нажаловался журналистам на Вашингтон из-за недостатка помощи ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским журналистам посетовал на недостаточную помощь Запада, в том числе и Вашингтона, предоставляемую ВСУ. По словам корреспондента Бенджамина Холла, лидер Незалежной "всё выложил", и ничего не утаил.

Фото: AP Photo / Yves Herman

По словам Холла, Зеленский рассказал, что очень беспокоится за дальнейший сценарий предоставления помощи Киеву, и не уверен, что её будет достаточно, чтобы противостоять России.

"Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлёк весь мир от Украины", — заявил корреспондент Fox News.

По мнению Зеленского, вся проблема сокращения помощи заключается в ближневосточном конфликте, который отвлекает мировое сообщество от Украины.

Лидер Незалежной назвал момент "критическим" для Киева.