Ученые предупреждают о возможности столкновения человечества с новой пандемией, которая, согласно их прогнозам, может произойти в течение следующих 20 лет и иметь 40% смертность. Возможные источники возникновения — контакт человека с зараженным животным или утечка из лаборатории.
Доктор Леонард Меркель из Университета Брауна предполагает, что "болезнь Х" может возникнуть, когда работник птицефабрики, зараженный человеческим гриппом, одновременно заразится птичьим штаммом. В результате обмена генами между вирусами появится новый химерный вирус.
Этот новый вирус, вероятно, будет выявлен в Китае, где уже зарегистрированы случаи заражения птичьим гриппом. Ученые предупреждают, что такой штамм может быстро распространиться по всему миру и вызвать новую пандемию, убивая от 30 до 40% зараженных.
Вирусолог Мартин Хирш не исключает возможности начала новой глобальной пандемии с коронавируса. Он подчеркивает, что коронавирусы и грипп являются наиболее вероятными источниками следующей угрозы, но не исключает и другие вирусы, такие как ВИЧ, Эбола, желтая лихорадка и денге.
Энтомолог Элмер Грей предупреждает, что увеличение ночной температуры может способствовать размножению комаров, переносчиков инфекций. Он предостерегает, что в США могут вернуться уже побежденные заболевания, представляя угрозу для населения.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.