Ученые в США выяснили, что человечеству грозит новая пандемия с высокой смертностью

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Ученые предупреждают о возможности столкновения человечества с новой пандемией, которая, согласно их прогнозам, может произойти в течение следующих 20 лет и иметь 40% смертность. Возможные источники возникновения — контакт человека с зараженным животным или утечка из лаборатории.

Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Доктор Леонард Меркель из Университета Брауна предполагает, что "болезнь Х" может возникнуть, когда работник птицефабрики, зараженный человеческим гриппом, одновременно заразится птичьим штаммом. В результате обмена генами между вирусами появится новый химерный вирус.

Этот новый вирус, вероятно, будет выявлен в Китае, где уже зарегистрированы случаи заражения птичьим гриппом. Ученые предупреждают, что такой штамм может быстро распространиться по всему миру и вызвать новую пандемию, убивая от 30 до 40% зараженных.

Вирусолог Мартин Хирш не исключает возможности начала новой глобальной пандемии с коронавируса. Он подчеркивает, что коронавирусы и грипп являются наиболее вероятными источниками следующей угрозы, но не исключает и другие вирусы, такие как ВИЧ, Эбола, желтая лихорадка и денге.

Энтомолог Элмер Грей предупреждает, что увеличение ночной температуры может способствовать размножению комаров, переносчиков инфекций. Он предостерегает, что в США могут вернуться уже побежденные заболевания, представляя угрозу для населения.

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