На Западе задумались наконец, как быть с Украиной

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Министры обороны НАТО проинспектировали Украину, чтобы решить наконец, что с ней делать дальше, полагает руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелёв.

Фото: Офис президента Украины

В последние дни Киев стал едва ли не местом паломничества западных политиков и чиновников — один за другим туда приехали шеф Пентагона Ллойд Остин, его немецкий коллега Борис Писториус, председатель Евросовета Шарль Мишель и примкнувшая к нему президент Молдавии Майя Санду. "Правда.ру" узнала, зачем они вдруг зачастили в Незалежную.

Политолог сомневается, что эти визиты — все как один необъявленные — сулят какие-то кардинальные перемены: очевидно, что после провала пресловутого контрнаступления ВСУ фронт стабилизировался.

"С одной стороны, ясно, что Украина нуждается в продолжении поставок оружия, финансовой помощи, поэтому они приехали сюда посмотреть, какое оружие нужно, как это оружие здесь используется, как оно действует, они пытаются понять, в чём причины провала так называемого контрнаступа, а с другой стороны, с учётом острой ситуации на Ближнем Востоке, на Западе начинают задумываться, как выходить из этого положения, как выйти из тупика", — пояснил Шмелёв.

По его мнению, геополитические противники России не готовы отказаться от намерения нанести ей стратегическое поражение.

"Но ведь для того чтобы нанести стратегическое поражение России, нужно продолжать боевые действия, нужно продолжать войну на Украине еще много-много лет. И это Западу тоже не нужно, потому что там масса своих проблем", — заметил эксперт.

Ещё одна возможная цель западных "инспекторов" — изучение настроений в обществе Украины, а самое главное — в её раздираемом противоречиями военно-политическом руководстве.

"Поэтому Запад сейчас задумывается о том, как выйти из этого положения, что здесь можно сделать, он прощупывает настроения в украинской политической элите, он хочет понять настроения военных Украины, политиков Украины. То есть идёт обдумывание ситуации", — прокомментировал специалист.

Он пока не видит предпосылок к переговорам между Украиной и Россией, к чему, как утверждают СМИ, Запад пытается склонить Зеленского. Но это — публично, а в закрытом режиме США и РФ ведут консультации, уверен Шмелёв. "Есть тайна дипломатии, её никто не отменял, и переговоры идут, и каждая сторона свою точку зрения высказывает. Но мне кажется, что пока ещё количество не переросло, что называется, в качество", — пояснил он.