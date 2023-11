Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев, чтобы склонить Владимира Зеленского к заморозке конфликта, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Своим мнением он поделился с "Абзацем".

Фото: Openverse by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0