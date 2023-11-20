Названа цель визита главы Пентагона в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев, чтобы склонить Владимира Зеленского к заморозке конфликта, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Своим мнением он поделился с "Абзацем".

Фото: Openverse by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0

Как мы уже сообщали, министр обороны США прибыл на Украину в понедельник утром. Он сообщил, что намерен провести переговоры с руководством страны на высшем уровне.

"Визит Остина может быть преддверием какого-либо варианта заморозки и склонения Зеленского к такому развитию событий", — прокомментировал Безпалько.

По его прогнозам, американский генерал проинспектирует оставшийся у Незалежной военный и энергетический потенциал и на основе своих впечатлений сделает выводы о перспективах продолжения боевых действий. При этом публично он продолжит декларировать поддержку киевского режима.