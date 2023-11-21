Рэп-звезда Карди Би предупредила о крысином апокалипсисе в Нью-Йорке

Американская рэперша Карди Би, родом из Нью-Йорка, выразила свою озабоченность возможным крысиным апокалипсисом в городе после сокращения бюджета на санитарные нужды.
В ее прямом эфире в Instagram, который привлек внимание телеканала Fox, она подчеркнула последствия урезания расходов.
"Я сейчас зла как последняя сука! Минус пять на санитарные нужды. На санитарные! Минус еще пять! ***** (ничего себе), да город утонет в крысах! На всю эту ***** (ерунду) денег нет", — эмоционально высказалась Карди Би.
Рэп-исполнительница выразила беспокойство за благополучие своих родственников и друзей, проживающих в Нью-Йорке, и заявила, что из-за этих проблем не будет голосовать на выборах за президента Джо Байдена.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.