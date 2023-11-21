Рэп-звезда Карди Би предупредила о крысином апокалипсисе в Нью-Йорке

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Американская рэперша Карди Би, родом из Нью-Йорка, выразила свою озабоченность возможным крысиным апокалипсисом в городе после сокращения бюджета на санитарные нужды.

Фото: личный аккаунт инстаграм Карди Би

В ее прямом эфире в Instagram, который привлек внимание телеканала Fox, она подчеркнула последствия урезания расходов.

"Я сейчас зла как последняя сука! Минус пять на санитарные нужды. На санитарные! Минус еще пять! ***** (ничего себе), да город утонет в крысах! На всю эту ***** (ерунду) денег нет", — эмоционально высказалась Карди Би.

Рэп-исполнительница выразила беспокойство за благополучие своих родственников и друзей, проживающих в Нью-Йорке, и заявила, что из-за этих проблем не будет голосовать на выборах за президента Джо Байдена.

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