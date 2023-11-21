Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пограничники посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области
Пригожин выступил против песен "Агаты Кристи" из-за пропаганды наркотиков
Автоэксперт Рузанов перечислил шесть ошибок россиян при эксплуатации авто
Юрист Ситдикова рассказала, как определить перекупщика на вторичном авторынке
Ученые из Германии объяснили, к чему приводит злоупотребление сахаром
К 10-летию Евромайдана ему дали оценку в Кремле
ГИБДД устроит "облаву" на каршеринг и такси
Валерий Кипелов извинился перед поклонниками из Ульяновска за долгое отсутствие
ГИБДД проверит водителей каршеринга с 22 ноября

Рэп-звезда Карди Би предупредила о крысином апокалипсисе в Нью-Йорке

0:50
Мир

Американская рэперша Карди Би, родом из Нью-Йорка, выразила свою озабоченность возможным крысиным апокалипсисом в городе после сокращения бюджета на санитарные нужды.

Рэп-звезда Карди Би предупредила о крысином апокалипсисе в Нью-Йорке
Фото: личный аккаунт инстаграм Карди Би

В ее прямом эфире в Instagram, который привлек внимание телеканала Fox, она подчеркнула последствия урезания расходов.

"Я сейчас зла как последняя сука! Минус пять на санитарные нужды. На санитарные! Минус еще пять! ***** (ничего себе), да город утонет в крысах! На всю эту ***** (ерунду) денег нет", — эмоционально высказалась Карди Би.

Рэп-исполнительница выразила беспокойство за благополучие своих родственников и друзей, проживающих в Нью-Йорке, и заявила, что из-за этих проблем не будет голосовать на выборах за президента Джо Байдена.

В Нью-Йорке арестовали пeвицу Cardi B
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Военкор Сладков: события на левом берегу Днепра развиваются по "вьетнамскому варианту"
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
На выборах в Аргентине победил проект "антиМальвины" Любовь Степушова Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Последние материалы
Пограничники посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области
Пригожин выступил против песен "Агаты Кристи" из-за пропаганды наркотиков
Автоэксперт Рузанов перечислил шесть ошибок россиян при эксплуатации авто
Юрист Ситдикова рассказала, как определить перекупщика на вторичном авторынке
Ученые из Германии объяснили, к чему приводит злоупотребление сахаром
К 10-летию Евромайдана ему дали оценку в Кремле
ГИБДД устроит "облаву" на каршеринг и такси
Валерий Кипелов извинился перед поклонниками из Ульяновска за долгое отсутствие
Рэп-звезда Карди Би предупредила о крысином апокалипсисе в Нью-Йорке
ГИБДД проверит водителей каршеринга с 22 ноября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников