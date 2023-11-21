Председатель Госдумы Вячеслав Володин приехал в Китай с официальным визитом

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе российской делегации находится в Китае с официальным визитом, который запланирован на 21-23 ноября.

Фото: Официальный сайт Госдумы России

Он планирует провести переговоры с китайскими государственными деятелями и политиками. Предварительно, Володин поднимет темы, связанные с межпарламентским сотрудничеством Москвы и Пекина, укреплением отношений в экономической, торговой, образовательной, научной областях, а также в сфере нацбезопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не создаёт никаких военных союзов с Китаем. Он обратил внимание на конструктивный характер взаимодействия России и КНР.

Помимо этого, глава государства неоднократно отмечал положительную динамику в торговых отношениях между странами. По его словам, российско-китайский товарооборот достиг 200 миллиардов долларов.