Российские средства радиоэлектронной борьбы оказывают значительное воздействие на беспроводные связи между украинскими дронами и спутниками, используемыми для навигации. Из-за этого беспилотные аппараты сбиваются с маршрута и аварийно приземляются. Об этом сообщили журналисты The New York Times, ссылаясь на инженеров немецкой компании Quantum Systems, поставщика беспилотников.
Согласно материалу, российские системы радиоэлектронной борьбы существенно затрудняют работу ракет с системой наведения GPS, дронов и радиосвязи. Интересно отметить, что беспилотники, поставляемые немецкой компанией, безупречно функционировали в течение нескольких месяцев, но в конце 2022 года стали подвергаться аварийным ситуациям.
В статье указывается, что беспилотные аппараты работали на украинскую армию, выполняя задачи по обнаружению вражеской военной техники. Однако в конце прошлого года они внезапно начали падать после выполнения миссий.
Свен Крук, руководитель компании Quantum Systems, назвал это явление загадкой. После получения требования от украинского министерства обороны о решении проблемы, немецкая компания столкнулась с вызовом, обсуждаемым в материале The New York Times.
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