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Axios: Apple и IBM приостановили рекламу в соцсети X* после комментария Маска

0:45
Мир

Американская компания Apple приостановила свою рекламу в социальной сети X* после комментария Илона Маска, владельца Tesla и SpaceX. Маск отреагировал на антисемитский пост пользователя, согласившись с утверждением о том, что евреи "распространяют ненависть к белым".

Axios: Apple и IBM приостановили рекламу в соцсети X* после комментария Маска
Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Это вызвало негодование, включая заявление Белого дома, а ряд компаний, включая IBM, также приостановили свою рекламу в соцсети "X". В свою очередь, руководитель соцсети подчеркнула, что они борются с дискриминацией и антисемитизмом.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России 
 
 

😲 ИЛОН МАСК ПОМОГ ПАЛЕСТИНЕ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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