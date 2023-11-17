Западные чиновники устали от требований киевского режима, заявил обозреватель Кон Кафлин. По его мнению, иностранные партнёры "сговорились" против президента Незалежной Владимира Зеленского и готовы "его придать".
По мнению обозревателя, не в интересах официального Вашингтона продолжать конфликт в 2024 году на фоне президентских выборов в Америке.
"Запад сговорился продать Украину. Американские и европейские лидеры устали от требований Киева и готовы предать бойцов Зеленского", — написал Кафлин в статье для Telegraph.
Кроме прочего, даже если США будут готовы подпитывать украинский конфликт, они могут усомниться в "профпригодности" Зеленского на дальнейших этапах противостояния с Россией.
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