Telegraph: Запад сговорился против Зеленского и готов предать Киев

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Западные чиновники устали от требований киевского режима, заявил обозреватель Кон Кафлин. По его мнению, иностранные партнёры "сговорились" против президента Незалежной Владимира Зеленского и готовы "его придать".

Фото: edition.cnn.com

По мнению обозревателя, не в интересах официального Вашингтона продолжать конфликт в 2024 году на фоне президентских выборов в Америке.

"Запад сговорился продать Украину. Американские и европейские лидеры устали от требований Киева и готовы предать бойцов Зеленского", — написал Кафлин в статье для Telegraph.

Кроме прочего, даже если США будут готовы подпитывать украинский конфликт, они могут усомниться в "профпригодности" Зеленского на дальнейших этапах противостояния с Россией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.