Президент Франции Эммануэль Макрон сознательно довёл страну до нищеты, поддерживая антироссийские санкции, чтобы насолить Москве, заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.
Рост цен на энергоносители, безработица и финансовое положение страны привели рядовых французов к нищете, заявил политик. И вина за это всё полностью лежит на лидере государства.
"Макрон сознательно доводит французов до нищеты, чтобы поддержать санкции против России и остаться на рынке электроэнергии любой ценой", — заявил в соцсети X* Асселино.
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