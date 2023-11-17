Французский политик Асселино: Макрон сознательно довёл страну до нищеты, чтобы навредить России

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Президент Франции Эммануэль Макрон сознательно довёл страну до нищеты, поддерживая антироссийские санкции, чтобы насолить Москве, заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.

Фото: Daily Mail

Рост цен на энергоносители, безработица и финансовое положение страны привели рядовых французов к нищете, заявил политик. И вина за это всё полностью лежит на лидере государства.

"Макрон сознательно доводит французов до нищеты, чтобы поддержать санкции против России и остаться на рынке электроэнергии любой ценой", — заявил в соцсети X* Асселино.

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