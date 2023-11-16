Россия может разжечь войну на Балканах, заявил Владимир Зеленский журналистам африканских СМИ в среду.
По словам главы киевской власти, об этом свидетельствуют данные украинских спецслужб.
"Поверьте, мы получаем информацию. У России длинный план", — сказал он.
Зеленский нашёл также "российский след" на Ближнем Востоке. "Ближний Восток, второе отвлечение будет Балканы", — предупредил он.
Ещё одной "целью России" украинский лидер назвал Молдавию — там Москва, по его мнению, "начинает расшатывать ситуацию".
Слова Зеленского не вызывают большого доверия — по мнению и западных СМИ, и бывших соратников, он всё больше оторван от реальности.
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