Зеленский заявил о планах России развязать войну на Балканах

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Россия может разжечь войну на Балканах, заявил Владимир Зеленский журналистам африканских СМИ в среду.

Фото: edition.cnn.com

По словам главы киевской власти, об этом свидетельствуют данные украинских спецслужб.

"Поверьте, мы получаем информацию. У России длинный план", — сказал он.

Зеленский нашёл также "российский след" на Ближнем Востоке. "Ближний Восток, второе отвлечение будет Балканы", — предупредил он.

Ещё одной "целью России" украинский лидер назвал Молдавию — там Москва, по его мнению, "начинает расшатывать ситуацию".

Слова Зеленского не вызывают большого доверия — по мнению и западных СМИ, и бывших соратников, он всё больше оторван от реальности.