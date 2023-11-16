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Зеленский заявил о планах России развязать войну на Балканах

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Мир

Россия может разжечь войну на Балканах, заявил Владимир Зеленский журналистам африканских СМИ в среду.

Зеленский заявил о планах России развязать войну на Балканах
Фото: edition.cnn.com

По словам главы киевской власти, об этом свидетельствуют данные украинских спецслужб.

"Поверьте, мы получаем информацию. У России длинный план", — сказал он.

Зеленский нашёл также "российский след" на Ближнем Востоке. "Ближний Восток, второе отвлечение будет Балканы", — предупредил он.

Ещё одной "целью России" украинский лидер назвал Молдавию — там Москва, по его мнению, "начинает расшатывать ситуацию".

Слова Зеленского не вызывают большого доверия — по мнению и западных СМИ, и бывших соратников, он всё больше оторван от реальности.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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