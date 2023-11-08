UnHerd: пребывающий в отчаянии Зеленский мечется и требует от ВСУ победы

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Украинский лидер Владимир Зеленский отказывается признавать очевидное, настаивая, чтобы ВСУ одержали победу над Россией. Об этом пишет британское издание UnHerd.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Президент Украины пребывает в полном отчаянии и не хочет возвращаться в суровую реальность.

"Образ Зеленского рисуется поистине отчаянным: оторванный от реальности и одержимый лидер мечется взад и вперед по своему бункеру, требуя безоговорочной военной победы, хотя все хорошо понимают, что это невозможно", — сказано в материале.

Однако выбора у Киева действительно не остаётся, отмечает автор. Уже всем ясно, что Вашингтон скоро свернёт поддержку Украины, а Евросоюз не сможет помогать Киеву без США, да и не пожелает этого делать.

Поэтому Киев будет вынужден начать мирные переговоры, и ему придётся решать решать территориальный вопрос с Россией, особенно если речь будет идти о полноценном мирном соглашении.