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UnHerd: Украина перекрывает "кислород", Европа на грани катастрофы

2:43
Экономика

Расторжение сделок по газу и зерну угрожает экономической катастрофой Европе, отмечает британское издание UnHerd.

UnHerd: Украина перекрывает "кислород", Европа на грани катастрофы
Фото: shutterstock

При этом виновником расторжения обеих сделок во многом становится Украина, на финансовую поддержку которой ЕС израсходовал десятки миллиардов евро.

Ранее Россия и Украина лидировали в экспорте природного газа и зерна. РФ обеспечивала поставки до 50 процентов газа в Европу, на рынке зерна обе страны крупные игроки.

Заключение зерновой сделки в 2022 году было для России сродни акту доброй воли, благодаря которому удалось пресечь обвал цен на зерно.

Однако из-за несоблюдения Западом и Украиной договорённостей, Россия вышла из сделки. И теперь Западу придётся расплачиваться за это.

Проблемы возникли давно: скрывающиеся от налогов фиктивные фирмы наполнили дешёвым украинским зерном рынки ряда европейских государств, обвалили цены на местную продукцию.

Фермеры в восточноевропейских странах пришли в ярость. Правительства Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии ещё в апреле ввели односторонние запреты на украинское зерно, пока Евросоюз не разрешит проблему с местными игроками, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Сейчас предполагается, что украинское зерно будет перевозиться через Европу по сухопутному "маршруту солидарности" под патронажем Брюсселя. В ЕС заявляют, что готовы выделить деньги на обеспечение работы маршрута. Хотя страны Евросоюза жалуются, что приходится экономить на своих нуждах слишком много средств ради поддержки Украины.

Похожая история происходит и с поставками природного газа. Какое-то его количество всё ещё поступает в Европу из России. Но и в данном случае Украина ставить препятствие: в Киеве заявляют, что едва ли продлят сделку по транзиту природного газа.

Если этот канал поставок энергоресурсов будет закрыт, то для некоторых стран Евросоюза это станет катастрофой. Анализ Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета предполагает, что поставки в страны ЕС "могут упасть до 10-16 миллиардов кубометров (от 45 до 73 процентов от текущего уровня)". То есть Европу тогда ждет дефицит газа и рост цен на него.

Европа уже столкнулась с деиндустриализацией, поэтому дальнейший рост цен на электроэнергию может привести к еще более разрушительным последствиям для экономики Евросоюза.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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