Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о продвижении ВС РФ на трёх направлениях одновременно

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Из-за огромных потерь и проблем с поставками вооружения украинская армия полностью отдала инициативу на линии соприкосновения российским военным. Так считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"Украинская армия опустошена, общее число потерь перевалило за миллион. То, что два с лишним года назад было 40-миллионным населением, теперь составляет лишь 27 миллионов, потому что люди бегут из страны", — рассказал Джонсон в эфире YouTube-канала Syriana Analysis.

Аналитик обратил внимание на отсутствие возможности у Вашингтона поставлять Киеву необходимое ему вооружение. Но хуже всего, по словам Джонсона, что США ничего не могут сделать, чтобы восполнить катастрофическую нехватку украинских солдат.

В результате этого инициатива на поле боя окончательно перешла к российским военным, продвижение которых фиксируется на трёх направлениях одновременно, добавил эксперт.