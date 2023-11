Your browser does not support the audio element.

Из-за огромных потерь и проблем с поставками вооружения украинская армия полностью отдала инициативу на линии соприкосновения российским военным. Так считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.