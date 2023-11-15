Из-за огромных потерь и проблем с поставками вооружения украинская армия полностью отдала инициативу на линии соприкосновения российским военным. Так считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
"Украинская армия опустошена, общее число потерь перевалило за миллион. То, что два с лишним года назад было 40-миллионным населением, теперь составляет лишь 27 миллионов, потому что люди бегут из страны", — рассказал Джонсон в эфире YouTube-канала Syriana Analysis.
Аналитик обратил внимание на отсутствие возможности у Вашингтона поставлять Киеву необходимое ему вооружение. Но хуже всего, по словам Джонсона, что США ничего не могут сделать, чтобы восполнить катастрофическую нехватку украинских солдат.
В результате этого инициатива на поле боя окончательно перешла к российским военным, продвижение которых фиксируется на трёх направлениях одновременно, добавил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.