Между США и Британией начались споры по поводу того, кто должен быть главой Украины. На это обратил внимание бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Аналитик признал, что президент Украины является формальной фигурой, однако, по мнению Лондона и Вашингтона, также подлежит контролю.
"… начался конфликт между Великобританией и США за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины. В Британии, как видно, поддерживают генерала Залужного. ЦРУ выступает за Зеленского", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Syriana Analysis.
Аналитик отметил, что о полном хаосе в структуре власти на Украине говорят проводимые президентом перестановки и увольнения в командовании украинских вооружённых сил. А это, в свою очередь, является непреодолимым препятствием для военных побед Украины, добавил Джонсон.
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