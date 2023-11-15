Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассказал о поисках нового президента Украины союзниками

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Между США и Британией начались споры по поводу того, кто должен быть главой Украины. На это обратил внимание бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Аналитик признал, что президент Украины является формальной фигурой, однако, по мнению Лондона и Вашингтона, также подлежит контролю.

"… начался конфликт между Великобританией и США за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины. В Британии, как видно, поддерживают генерала Залужного. ЦРУ выступает за Зеленского", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Syriana Analysis.

Аналитик отметил, что о полном хаосе в структуре власти на Украине говорят проводимые президентом перестановки и увольнения в командовании украинских вооружённых сил. А это, в свою очередь, является непреодолимым препятствием для военных побед Украины, добавил Джонсон.

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