Украина не дотянет даже до конца 2023 года, если Вашингтон решит не продолжать поддержку Киева. Такой прогноз сделал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
"Если США сейчас прекратят финансировать Украину, то она окажется в тяжелом положении, будет очень трудно выжить до конца года", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По мнению аналитика, на фоне колоссальных потерь ВСУ шансы Киева выстоять в конфликте неуклонно уменьшаются. Ещё одним фактором риска для украинского правительства стало снижение объёмов помощи со стороны США из-за событий в Израиле.
Джонсон напомнил, что резервы российской стороны несоизмеримо больше, плюс ВС РФ превосходят ВСУ в огневой силе. Эксперт добавил, что российские военные продолжают двигаться вперёд, а украинская армия противопоставить этому уже ничего не может.
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