Your browser does not support the audio element.

Украина не дотянет даже до конца 2023 года, если Вашингтон решит не продолжать поддержку Киева. Такой прогноз сделал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.