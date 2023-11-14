Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев не продержится до конца 2023 года, если США прекратят его поддерживать

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Украина не дотянет даже до конца 2023 года, если Вашингтон решит не продолжать поддержку Киева. Такой прогноз сделал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

"Если США сейчас прекратят финансировать Украину, то она окажется в тяжелом положении, будет очень трудно выжить до конца года", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению аналитика, на фоне колоссальных потерь ВСУ шансы Киева выстоять в конфликте неуклонно уменьшаются. Ещё одним фактором риска для украинского правительства стало снижение объёмов помощи со стороны США из-за событий в Израиле.

Джонсон напомнил, что резервы российской стороны несоизмеримо больше, плюс ВС РФ превосходят ВСУ в огневой силе. Эксперт добавил, что российские военные продолжают двигаться вперёд, а украинская армия противопоставить этому уже ничего не может.