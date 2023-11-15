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Экс-президент Грузии пригрозил отменить ВНЖ россиянам после выборов

Мир

Отбывающий наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что, как только в стране сменится власть, процедура выдачи гражданам РФ вида на жительство будет отменена. 

Экс-президент Грузии пригрозил отменить ВНЖ россиянам после выборов
Фото: https:// www.facebook.com/SaakashviliMikheil/

"После прихода в Грузии национального правительства различные пути легкого получения гражданства и вида на жительство для россиян будут отменены. И, поощряя продажу недвижимости, им дадут время покинуть страну", - написал Саакашвили в соцсети.

По его словам, власти принимают российских граждан не как туристов, а как постоянных жителей, что, по его мнению, недопустимо.

Напомним, парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года.

В Грузии вид на жительство сроком на один год выдаётся иностранному гражданину, если стоимость приобретенного им имущества составляет 100 тысяч долларов. Если иностранец инвестирует сумму эквивалентную 300 тысяч долларов или купит недвижимость на эту сумму, он имеет право получить пятилетний вид на жительство.

Через пять лет после выдачи указанного разрешения он, согласно грузинскому законодательству, получит постоянный вид на жительство, если в течение всего этого периода он являлся владельцем указанного имущества. В таком случае постоянный ВНЖ получают и члены его семьи.

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Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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