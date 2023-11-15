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Профессор объяснил, как эмигранты из РФ стали авторами санкций против россиян

3:16
Мир

Информационная бомба взорвалась в понедельник в заблокированном в РФ твиттере, который теперь — просто X. Выяснилось, что в состав Стэнфордской международной рабочей группы по санкциям против России, известной также как группа Ермака — Макфола, входят наши бывшие соотечественники.

Среди них — экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко. Раньше они служили в российском правительстве, а теперь покинули родину и признаны Минюстом РФ иноагентами. Оказалось, именно они предложили самые скандальные ограничительные меры, направленные не столько против России, сколько против простых россиян.

Доктор политических наук, профессор Александр Михайленко объяснил "Правде.ру", зачем это нужно нашим бывшим соотечественникам, вроде бы неплохо устроившимся в Европе.

Вероятно, это реакция беглецов на нынешнюю политику России, полагает он. "Я думаю, что просто эти люди не принимают ту политику, которую сейчас проводит наше государство, они не являются частью нашего общества, и таким образом они выражают свой протест", — пояснил профессор.

Но даже не это главное. Гуриеву и Алексашенко важно обозначить свою пользу противникам России, особенно если это щедро оплачивается.

"Они сейчас на Западе, и они должны как-то зарабатывать там, они должны жить на что-то, и наверняка им за это доплатят", — предположил Михайленко.

Врагам на руку подрывная деятельность бывших россиян — их антироссийская позиция выглядит более убедительной, нежели высказанная представителями Запада, будь то официальные лица или учёные.

"И, конечно, важный момент и такой, что поскольку они оказываются там, то надо оправдывать и своё существование перед властями, потому что их приняли там", — заметил политолог.

Перспективы этих архитекторов борьбы с Россией он представляет весьма пессимистичными.

"Через какое-то время к ним утратят интерес, уже всё из них будет выжато. Что они могут там сказать какого-то нового или антироссийского — это всё уже надоест, и они никому не будут нужны", — предрёк Михайленко.

Да и самим им придётся очень несладко от осознания содеянного: "Я думаю, что вот это чувство, что они предали свой народ, будет внутри этих людей сжигать постепенно".

Сколь бы ни были изобретательны авторы антироссийских санкций, наша страна с честью с ними справляется, констатировал эксперт.

"Конечно, они отражаются на состоянии нашей экономики, отражаются отрицательно, я считаю, но совершенно не в тех масштабах, на которые рассчитывали на Западе", — пояснил он.

Ярким примером может служить снижение германской экономики. "А у нас пусть не семимильными шагами, но растёт экономика, и это говорит о том, что санкции не достигают цели, они бьют по самим западникам", — подчеркнул профессор.

И уже анонсированный 12-й пакет санкций ЕС принципиально ничего не изменит. "Важно, что мы уже научились действовать, по большому счёту, в условиях таких санкций", — заключил Александр Михайленко.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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