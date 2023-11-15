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Названы бывшие россияне, разработавшие санкции против граждан РФ

1:58
Мир

Эмигрировавшие из РФ экономисты Сергей Гуриев* и Сергей Алексашенко* оказались среди авторов санкций против простых россиян, сообщила в понедельник в соцсети X** живущая в Италии активистка Ирина Куклина.

Авторка твита обнаружила имена наших бывших соотечественников среди подписей аналитических записок Стэнфордской международной рабочей группы по санкциям против России, известной также как группа Ермака — Макфола.

Куклина назвала Гуриева ответственным за ужесточение финансовых санкций против граждан РФ, а Алексашенко — "одним из разработчиков визабана для держателей российских паспортов".

Твит активистки побудил оппозиционные СМИ внимательнее изучить состав группы. Выяснилось, что из "наших" там также числятся экономистка Элина Рыбакова и политолог Мария Снеговая.

"Теперь мы знаем, почему либералы так бесятся, когда их спрашивают про блокировки счетов и другие санкции, которые ударяют по людям, а не по [Владимиру] Путину. Потому что либералы не просто выдумывают эти санкции, но и требуют еще большей жести", — прокомментировал политик Михаил Светов*.

Фигуранты скандального треда отреагировали на обвинения в свой адрес. Гуриев заявил, что не отвечает за те документы, которые не подписывал, а в тех, где он указан автором, не предлагаются меры, бьющие по простым россиянам.

Алексашенко признался, что гордится своей работой в группе Ермака — Макфола, а те, кто этим возмущается, корыстно заинтересованы посеять раскол в оппозиции: "Это Михаил Светов отрабатывает свои сребреники".

Светов в ответ напомнил, что, в отличие от оппонентов, никогда не работал в российском правительстве.

* В РФ признаны иноагентами.

** Бывший Twitter, в РФ заблокирован по требованию Роскомнадзора.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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