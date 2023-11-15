Израильские военные открыли огонь по медицинскому персоналу больничного комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа, которую в эти минуты пытается захватить ЦАХАЛ.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Mayadeen.
Уточняется, что военнослужащие еврейского государства
во время штурма больницы потребовали от врачей покинуть его и предоставили безопасный коридор для этого.
Однако вскоре после этого бойцы ЦАХАЛ открыли огонь из автоматического оружия по медработникам.
Напомним, что израильские военные в ночь на среду приступили к наземной операции в районе крупнейшего медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа, где якобы укрываются руководители ХАМАС.
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