СМИ сообщили об открытии военными ЦАХАЛ огня по врачам в "Аш-Шифе"

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Израильские военные открыли огонь по медицинскому персоналу больничного комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа, которую в эти минуты пытается захватить ЦАХАЛ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Mayadeen.

Уточняется, что военнослужащие еврейского государства

во время штурма больницы потребовали от врачей покинуть его и предоставили безопасный коридор для этого.

Однако вскоре после этого бойцы ЦАХАЛ открыли огонь из автоматического оружия по медработникам.

Напомним, что израильские военные в ночь на среду приступили к наземной операции в районе крупнейшего медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа, где якобы укрываются руководители ХАМАС.