Суд в Мичигане разрешил Трампу участвовать в грядущих выборах президента США

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Суд в штате Мичиган решил, что бывший президент США Дональд Трамп может участвовать в выборах на пост главы государства, несмотря на свою роль в штурме Капитолия в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно информации агентства, бывший американский лидер останется на первичных избирательных бюллетенях штата. Судья отклонил аргументы о том, что участие Трампа в штурме Капитолия ограничивает его права на повторное избрание.

Ранее подобные слушания по искам о недопущении Трампа к участию в выборах начались в Колорадо и Миннесоте. Бывший президент США назвал эти судебные иски "вмешательством в выборы".

Ранее политолог Мирзаян заявил, что переговоры по завершению СВО начнутся в 2025 году.