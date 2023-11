Your browser does not support the audio element.

Суд в штате Мичиган решил, что бывший президент США Дональд Трамп может участвовать в выборах на пост главы государства, несмотря на свою роль в штурме Капитолия в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.