Политолог Мирзаян: переговоры по завершению СВО начнутся в 2025 году

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До завершения выборов в США Украина не сможет выйти на завершение конфликта. Возможность переговоров появится только после смены власти в Штатах в 2025 году, утверждает в беседе с URA.Ru эксперт совета по международным делам, доцент Финансового университета при правительстве РФ, Геворг Мирзаян.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

Мирзаян утверждает, что ситуация с военным конфликтом не изменится до начала 2025 года. Он предсказывает, что только после смены американской администрации появится возможность для серьезных переговоров. Эксперт подчеркивает, что переговоры не имеют смысла, пока не будет достигнута удовлетворительная ситуация на местности, то есть пока существуют неосвобожденные российские территории.

Мирзаян также отмечает, что соглашение о мире будет подписано только по итогам конфликта на Украине и будет фиксировать конкретные результаты на местности. Он подчеркивает, что России выгодно, что президент Зеленский отказывается от переговоров, предоставляя России оправдание для отсутствия переговоров.

Относительно попыток Киева начать переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом, Мирзаян считает их бессмысленными. Он утверждает, что сторонники Трампа противопоставляются помощи Украине, и сам Трамп помнит обидные высказывания со стороны украинской стороны.

В отношении возможных переговоров с Францией и Германией Мирзаян сомневается в их целесообразности, утверждая, что эти страны не могут принимать решения без участия США, и атмосфера доверия между Россией и Западом отсутствует.